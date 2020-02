Lise döneminde yurt dışında eğitim alanların sayısı arttı

ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, lise döneminde yurt dışında eğitim almaya giden öğrencilerin oranlarının yüzde 150 arttığını belirterek, velilerin geçen yıllara göre çok daha bilinçli olduklarını ve çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için her değerlendirmeyi uzmanlıkla yaptıklarını aktardı.ISEWorld'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de özel eğitim sektöründe görülen dalgalanmalar velilerin gözlerini yurt dışına çevirmesine neden oldu.Türk lise öğrencileri özellikle son 15 yılın grafikleri incelendiğinde Amerika ve Kanada 'nın göz bebeği haline geldiler. Lise seviyesinde başta Amerika ve Kanada olmak üzere çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerine giden öğrencilerin sayısında yüzde 150'lik bir artış gerçekleşti.Genç nüfusun fazla olmasının yanında, globalleşen dünyada eğitimde önemli fırsatlar yakalanmasını sağlayan yurt dışı eğitim standartlarının değer kazanması ailelerin çocuklarını yurt dışına göndermeyi düşünmesine yol açtı. Daha önceleri özellikle üniversite eğitiminde tercih edilen bu durum günümüzde lise düzeyine indi.Yıllardır Türkiye'de iyi eğitimin adresi olarak bilinen fen ve Anadolu liselerine artan talep ve bu nedenle doğan kontenjan azlığı öğrencilerin yurt dışında okuma isteğini arttırdı. Özellikle yurt dışında gösterilen başarıyla farklı ülkeler tarafından tercih edilme oranları arttı.Açıklamada görüşlerine yer verilen ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, lise döneminde yurt dışında eğitim almaya giden öğrencilerin oranlarının yüzde 150 arttığını belirterek, velilerin geçen yıllara göre çok daha bilinçli olduklarını ve çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için her değerlendirmeyi uzmanlıkla yaptıklarını aktardı.Lise düzeyinde gerçekleşen "Değişim Programı"na katılarak lisenin bir ya da birkaç yılını yurt dışında okumaya giden öğrenci sayısının 15 bini bulduğunu kaydeden Karşit, aynı zamanda lise yaşamının tamamını yurtdışında geçiren öğrenci sayısının ise 10 bini geçtiğini bildirdi.Öğrencilerin Amerika, Kanada, Almanya, İtalya, Belçika ve Fransa gibi ülkeleri tercih ettiklerini aktaran Karşit, son yıllarda Kore'ye ilginin arttığını bildirdi.Gökyar Karşit, yurt dışında lise okumanın avantajlarına ilişkin şunları kaydetti:"ISEWorld ile 34 yılı aşkın süredir öğrencilerimizi kendilerine en uygun olan eğitimi alacakları liselere gönderiyoruz. Bu süreci yürütürken hem öğrencilerin hem de velilerin fikirlerini değerlendirerek hareket ediyoruz. Son yıllarda Amerika ve Kanada'ya gitmek isteyen öğrencilerin 65 bin dolar ücret talep eden okullarda neredeyse 20 bin dolara okuduklarını gördük. Okullarla görüştüğümüzde Türk öğrencilerin uyumlu, çalışkan ve çabuk kavrayan bireyler olduklarını ve oldukça saygılı profillerinin onları tercih sıralamasında yükselttiğini öğrendik. Bu okullarda okuyan öğrenciler hem başka kültürleri tanıdılar hem kendi ayakları üzerinde durma konusunda çok ilerlediler hem de öylesine başarı gösterdiler ki, benim de eğitim almış olduğum Harvard başta olmak üzere, Yale, Oxford, Cambridge, Princeton, Toronto gibi büyük ve prestijli üniversitelere ilk sıralardan kabul edildiler."İngiltere'de lise okumak isteyen öğrenci sayısı yüzde 300 arttığını belirten Karşit, "İngiltere'nin tercih edilmesinin sebepleri arasında birinci sırada yakınlık ve Londra'da lise okuyan bir öğrencinin ailesinin gün içinde bulabileceği 40 'tan fazla direk uçuş seçeceğinin olması geliyor. İkinci sırada öğrencilerin İngiltere'nin ünlü, kraliyet ailesinin mensuplarının okuduğu okullarda okuma istekleri var. Bu tip okullara girmek aslında Cambridge veya Oxford üniversitesine girmekten farksız. Bu okullara başvuruda çok iyi bir başvuru dosyası hazırlanması ve mülakatlardan başarıyla geçilmesi gerekiyor. Tüm bu çalışmaları ofislerimizde bulunan uzman Amerikalı ve İngiliz danışmanlarımız yapıyorlar. Son olarak bu artışın bir kısmı da İngiltere ile aramızdaki Ankara Antlaşmasından yararlanmak isteyen ailelerin İngiltere'de eğitime yönelmesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı."Geçen yıl Amerika'da özel burslu lise programına başvuruda rekor kırdık"ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, Amerika'nın çok uzun yıllardır kültürler arası lise değişim programlarına öğrenci aldığına değinerek, bu sayının her yıl yüzde 10 kadar arttığını aktardı."Amerikan üniversitelerinin tüm dünyada bilinmesi ve Türkiye'de de tanınan yabancı üniversiteler arasında Harvard, Yale, Princeton, Stanford gibi üniversitelerin olması Amerika özel lise eğitimine başvuruları artırdı. Eskiden sadece Florida ve Kaliforniya için olan bu talep şimdi tüm Amerika'ya yayıldı. Türk öğrencilerini tanımaya başlayan Amerikan özel liseleri artık öğrencilere burslar vermeye başladılar, verenler de burs oranlarını artırmaya başladı." ifadelerini kullanan Karşit, "Geçen yıl Amerika'da özel burslu lise programına başvuruda rekor kırdık, burslu lise okuyanların burs oranı yüzde 65'e yaklaştı. Burada bir velinin diğer veliye, 'Çocuğum Amerika'da lise de burslu eğitim alıyor ve oradan da burslu Amerikan üniversitesine gidecek.' demesinin de etkisi var. İyi üniversitelere devam edebilme fırsatı ve burs olanakları, Amerikan liselerinin tercih edilmesinin ana nedeni." değerlendirmesinde bulundu.Kanada'nın da Amerika ile benzer nedenlerle tercih edildiğini kaydeden Karşit, bu nedenlerin yanı sıra bu ülkenin dünyadaki algısı ve güvenlikte en üst sıralarda yer almasının da söz konusu tercihi yönlendirdiğini ifade etti. İsviçre'de lise eğitimi talebinde de bir artış gözlemlediklerini belirten Karşit, "Bunun ana sebebi fiyatların yüksek olması, çok seçici olmaları ve İsviçre'deki özel liselerin bir aile şirketi şeklinde yönetilmeleri nedeniyle her bir öğrenci ile ilgili referans aramaları. Burada biz ISEWorld olarak öğrenciler için referans olabiliyoruz çünkü geçen yıllarda İsviçre'ye en fazla Türk öğrenci göndermemiz nedeniyle bir ödül aldık." ifadelerini kullandı.Öğrenci ve velilerin, birçok fırsatı ve faydayı içeren programlar konusunda mutlaka bilgi sahibi olmaları ve bilgileri de mutlaka yetkin bir kaynaktan alınmaları gerektiğine işaret eden Karşit, ailelerin kararlarını buna göre vermelerini istedi.