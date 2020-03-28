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Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 64 kişi, kendi çaldıkları enstrümanlar eşliğinde 'Neredesin sen' ve 'Sendeki kaşlar' türkülerini söyledikleri bir klip hazırladı.

28.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:04
Lise korosu 'moral olsun' diye klip çekti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 64 kişi, kendi çaldıkları enstrümanlar eşliğinde 'Neredesin sen' ve 'Sendeki kaşlar' türkülerini söyledikleri bir klip hazırladı. Koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerde moral olması nedeniyle paylaşılan klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve mezunlarından oluşan 64 kişi, müzik öğretmeni Ali Yaşar Kara öncülüğünde bir araya gelerek bir video klip hazırladı. "Yücel Boru Fen Lisesi Söylüyor" projesi kapsamında okul idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri ve mezun olan öğrenciler kendi çaldıkları enstrümanlarla 'Neredesin sen' ve 'Sendeki kaşlar' türkülerini seslendirdi. Hazırlanan video, koronavirüs nedeniyle yaşanılan zor günlerde biraz olsun moral vermek amacıyla sosyal medyada paylaşıldı. Türküler, koridorlar, müdür odası, sınıf ve bahçe gibi okulun farklı yerlerinde seslendirilirken, klip, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yücel Boru, Gebze, Güncel

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