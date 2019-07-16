Lise mezunu öğrenciden kendi elektriğini üreten ve depolayan buluş

Lise mezunu öğrenciden kendi elektriğini üreten ve depolayan buluşMersin'de 18 yaşındaki lise mezunu Nazmi Kumru, elektrikli otomobillerde herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan rüzgar enerjisini mekanik enerjiye çevirerek kendi enerjisini kendisi üreterek elektrik parası ödemeye son verecek bir buluşa imza attı2016 yılında müracaat edip 2019 yılında patent belgesini alan Kumru, buluşunun geliştirilmesi için devlet büyüklerinden destek bekliyorMERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde 18 yaşındaki lise mezunu Nazmi Kumru, elektrikli otomobillerde herhangi bir enerji, güneş, su ve yakıta ihtiyaç duymadan rüzgar enerjisini mekanik enerjiye çevirerek kendi enerjisini kendisi üreterek elektrik parası ödemeye son verecek bir buluşa imza attı. Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan Mersin Yahya Akel Fen Lisesi mezunu olan 18 yaşındaki Nazmi Kumru, 5 yılda planladığı ve 2016 yılında müracaat edip 2019 yılında patent belgesini aldığı buluş, kendi enerjisini yenilenebilir rüzgar enerjisi vasıtasıyla üretebilen, dışarıdan sağlanan ve aracın kendi ürettiği elektriği kullanmak üzere depolayan akü, rüzgar enerjisini mekanik enerjiye çeviren en az bir pervane, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren dinamo ve dinamodan gelen voltajı aracın çalıştığı voltaj değerine göre ayarlayan transfermatörden içeren elektrikli araç ürettiğini söyledi. Kendi enerjisini üretiyor Yaptığı yeni buluşun patentini de alan Kumru, "Şimdi bu buluş dışarıdan herhangi bir enerji, güneş, su ve herhangi bir yakıt kullanmadan tamamen kendi kendine enerjisini kendisi üreten bir cihaz. İlkokul 5'nci sınıftan bu yana merak konusu yapıp üzerinde çalıştım. 2016 yılında müracaat edip 2019 yılında patent belgesini aldım" dedi. Lise mezunu olmasına rağmen böyle bir buluş için büyük bir uğraş verdiğini dile getiren Kumru, "Dokuzuncu sınıfta arabayla yaz tatili yaparken aklıma geldi. Bir hava akımı oluşuyor arabaların dışarısında basınç farkından dolayı aklıma takıldı. Kendi kendime dedim ki bunu neden kullanmayalım. Rüzgar enerjisi konusunda hemen bu proje için çalışmaya başladım. Daha sonra bu konuyla ilgili araştırma yapmaya başladım. Birkaç ay içerisinde şekillendi daha sonra 10'uncu sınıfta çizim ve tasarım kısımlarına başladım. Daha sonra patent başvurusunda bulunup patent tescilini almış olduk" diye konuştu. Elektrik masrafından kurtarıyor Buluşunun elektrikli araçlar üzerinde çalıştığını ifade eden Kumru, şöyle devam etti: "Araçlar ve büyük kamyonlar olabilir. Rüzgar enerjisini arabanın aküsünden depolamaya yarayan bir sistem. Aracın ön kısmına yerleştirilen pervane sistemi sayesinde rüzgar enerjisini alıyor bu hareket enerjisini de elektrik enerjisine çevirip akü üzerine depoluyor. Bu sistem takviye enerji veriyor. Bu şekilde elektrikli araçların menzili uzamış oluyor. İnsanların elektrik yükü masrafından kurtarmış oluyor. Elektrikli araçlarının elektrik sorununu da bu şekilde çözmüş oluyoruz." Buluşunun daha büyük araçlar ve daha büyük profesyonel sistemlerle çalışılması gerektiğini söyleyen Kumru, "Bunun için devlet büyüklerinin yardım etmesi gerekiyor. Hem bütçe hem de liseyi yeni bitirmemden dolayı yardıma ve desteğe ihtiyacım var" dedi."Elektrikli araç kullanımı artıyor" Dünyada elektrikli araçların kullanımının gittikçe arttığını hatırlatan Kumru, "Fakat hala elektrikli otomobillerin depolama sorunu var. Çünkü depolama saatler sürebiliyor. Şarj istasyonları hala yetersiz yaygınlaşmış seviyede değil. Bu sistemin bir faydası da bu yönde elektrikli araçların şarj için bekleme süresini minimuma indirmek. Araçların prize bağlı bir şekilde hem elektrik masrafları hem de saatlerce şarjda bekleme sorununu ortadan kaldıracak bir proje. Bu proje sayesinde araçta hareket ederken bile şarj edilecekler. Projenin ileride giderek geliştirilmesi sayesinde belki de prize takma ortadan tamamen kaldırılacak. Bu sayede insanlar zamandan kazanacak hem de ceplerine elektrik masrafından dolayı para kalmış olacak yani para harcamamış olacaklar" şeklinde konuştu.