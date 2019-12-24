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Lise öğrencileri Ahi Evran Üniversitesini gezdi

Kırşehir'deki özel okulda eğitim gören lise öğrencileri, Ahi Evran Üniversitesi'nin farklı birimlerini gezdi.

24.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:02 Lise öğrencileri Ahi Evran Üniversitesini gezdi
'deki özel okulda eğitim gören lise öğrencileri, Ahi Evran Üniversitesi'nin farklı birimlerini gezdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, özel kolejin 11 ve 12. sınıf öğrencileri, KAEÜ'nün Yerleşkesi'ndeki fakülte ve yüksekokullarını gezdi.
Yetkililerin verdiği rehberlik ve tanıtım hizmetleri kapsamında üniversite hakkında bilgi alan öğrenciler, tercihlerinde kendi şehirlerinin üniversitesini seçmek istediklerini ifade etti.
Gelecek planlarında KAEÜ'nün bölümlerini tercih listelerine ekleyeceklerini belirten öğrenciler, üniversitenin imkanlarını iyi bulduklarını dile getirdi.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Bağbaşı, Güncel

Kaynak: AA

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