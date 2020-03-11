Lise öğrencileri araştırma projelerini sergiliyor
Malatya'da açılan "51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" Bölge Sergisi ilgi görüyor.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Malatya'da açılan "51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" Bölge Sergisi ilgi görüyor.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde 9 Mart günü açılan ve 11 Mart akşamı sona erecek olan "51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" Bölge Sergisi ödül töreni ise 12 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca (BİDEB) düzenlenen "51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" Bölge Sergisi ilgi görüyor.
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 alanda düzenlendi. Türkiye'de bulunan 12 bölge merkezinden biri Malatya olup, Malatya bölgesinde yer alan toplam 8 ilden bin 450 proje başvurusu yapıldı. Bu projeler TÜBİTAK tarafından belirlenen jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve Adıyaman'dan 18, Bingöl'den 4, Diyarbakır'dan 9, Elazığ'dan 15, Malatya'dan 44, Mardin'den 1, Şanlıurfa'dan 9 olmak üzere toplam 100 proje Malatya Bölge Sergisine davet edildi. Malatya'dan 277 proje başvurusundan 44 tanesi Bölge Sergisinde yer alıyor.
Malatya Bölge Sergisinde 1'inci olan projeler 30 Mart - 03 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak Türkiye Finallerinde yarışacak. - MALATYA
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde 9 Mart günü açılan ve 11 Mart akşamı sona erecek olan "51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" Bölge Sergisi ödül töreni ise 12 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca (BİDEB) düzenlenen "51.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" Bölge Sergisi ilgi görüyor.
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 alanda düzenlendi. Türkiye'de bulunan 12 bölge merkezinden biri Malatya olup, Malatya bölgesinde yer alan toplam 8 ilden bin 450 proje başvurusu yapıldı. Bu projeler TÜBİTAK tarafından belirlenen jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve Adıyaman'dan 18, Bingöl'den 4, Diyarbakır'dan 9, Elazığ'dan 15, Malatya'dan 44, Mardin'den 1, Şanlıurfa'dan 9 olmak üzere toplam 100 proje Malatya Bölge Sergisine davet edildi. Malatya'dan 277 proje başvurusundan 44 tanesi Bölge Sergisinde yer alıyor.
Malatya Bölge Sergisinde 1'inci olan projeler 30 Mart - 03 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak Türkiye Finallerinde yarışacak. - MALATYA
Kaynak: İHA
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