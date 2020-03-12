Lise öğrencileri Avrupa kültürünü öğrendi
Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında gittikleri İspanya'da farklı kültürlerle tanışma fırsatı buldu.
12.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:16
Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında gittikleri İspanya 'da farklı kültürlerle tanışma fırsatı buldu.
Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi, toprak kirliliği konulu Erasmus projesi ikinci proje toplantısı Almanya, Estonya, Fransa ve Kanarya Adaların'dan ortak okulların katılımıyla İspanya'da gerçekleştirildi. Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu ile 5 öğrenci, 2 öğretmen proje toplantısına katıldı. Toplantı, geri dönüşüm materyalleri ile hazırlanan müzik dinletileri, yerel danslar, çeşitli spor aktiviteleri ve Kanarya Adaları coğrafik ve tarihsel özeliklerinin tanıtımı ile başladı.
Ayrıca, organik tarım faaliyetleri kapsamında organik tarım çiftliği ziyaret edilerek, öğrencilere organik gübre yapımı uygulandı. Ardından Kanarya Adaları'na ilk yerleşen Aborjinler'in yerleşim yerleri ve tarihi mekanlar gezildi. Etkinlik öğrencilerin ve öğretmenlerin sertifika töreni ile son buldu. - MANİSA
Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi, toprak kirliliği konulu Erasmus projesi ikinci proje toplantısı Almanya, Estonya, Fransa ve Kanarya Adaların'dan ortak okulların katılımıyla İspanya'da gerçekleştirildi. Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu ile 5 öğrenci, 2 öğretmen proje toplantısına katıldı. Toplantı, geri dönüşüm materyalleri ile hazırlanan müzik dinletileri, yerel danslar, çeşitli spor aktiviteleri ve Kanarya Adaları coğrafik ve tarihsel özeliklerinin tanıtımı ile başladı.
Ayrıca, organik tarım faaliyetleri kapsamında organik tarım çiftliği ziyaret edilerek, öğrencilere organik gübre yapımı uygulandı. Ardından Kanarya Adaları'na ilk yerleşen Aborjinler'in yerleşim yerleri ve tarihi mekanlar gezildi. Etkinlik öğrencilerin ve öğretmenlerin sertifika töreni ile son buldu. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Lisesi, İspanya, Manisa, Güncel
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