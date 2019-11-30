Haberler » Güncel » Lise öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti - Haber

Lise öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti

Bartın Üniversitesini ziyaret eden Ulus Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretim elemanları tarafından bilgiler verildi.

30.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:03Lise öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti
Üniversitesini ziyaret eden Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretim elemanları tarafından bilgiler verildi.

Ulus Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'inci sınıf öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti. Üniversite ortamını ve imkanlarını yerinde görmek isteyen öğrenciler ilk olarak Kutlubey Yerleşkesinde yer alan fakülte ve sosyal alanları gezdi. Burada yer alan Mimar Sinan Dersliğinde üniversitedeki ilk derslerini işleyen öğrencilere Öğretim Görevlisi Burak Ceylan tarafından bir sunum yapıldı. Üniversiteye dair genel bilgilerin yer aldığı sunumda Bartın Üniversitesinde yer alan 9 fakülte 3 meslek yüksekokulu ve bir yüksekokulunda yer alan bölüm ve programlar tanıtıldı. Ziyaret kapsamında öğrencilere eğitim-öğretim süreci, çift anadal ve yan dal programları, kariyer planlaması, erasmus imkanları, mezunlarla iletişim, yurt dışı olanakları ile öğrenci projeleri başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarıldı. Sunumun ardından Kutlubey Yerleşkesinde yer alan birimleri gezen öğrencilere Bartın Üniversitesi Bilimleri Fakültesinin kazandığı kupalar yerinde gösterildi. Ağdacı Yerleşkesini de gezen öğrenciler, buradaki birimler hakkında da detaylı bilgi aldılar. Ziyaret duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi. - BARTIN

Bartın, Ulus, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:11 Çavuşoğlu, "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" ödül törenine katıldı
17:11 Avcılar'da bekçilere yakalanan hırsızlar ellerindekileri bırakıp böyle kaçtı
17:10 Çaykur Rizespor evinde farklı kazandı
17:10 Eski Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in babası defnedildi
17:09 HDP önündeki eylemde 89'uncu gün (2)
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:17 Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı
16:15 TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılmasıyla doğal gaz faturalarında düşüş olacak
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
30.11.2019 17:13:35