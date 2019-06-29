Lise öğrencileri çaldı, üniversiteli gurbetçiler söyledi

Eskişehir'de Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan orkestra ile Almanya'da üniversite öğrenimi gören gurbetçi gençlerin yer aldığı koro, yurt dışındaki Türklerin kültürlerini daha yakından tanıması amacıyla Hamburg'da konser verdi.

Okul Müdürü Ersin Kökten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gençlere Kulak Verin" adlı proje kapsamında lise öğrencilerinden oluşan orkestranın, Almanya'da öğrenim gören gurbetçi gençlerin yer aldığı Hamburg Türk Gençlik Korosu ile muhteşem bir konsere imza attığını söyledi.

Etkinliğe, Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel, Hamburg Eğitim Ataşesi Safiye Genç, Hamburg Ticaret Ataşesi Uğur Özcan'ın da katıldığını aktaran Kökten, şunları kaydetti:

"Proje, Türkiye'de ve Almanya'da iki farklı kültürle yetişen gençlerin Türkçeye ve Türk kültürüne sahip çıkması, aynı zamanda Anadolu'nun farklı ezgilerini birlikte seslendirmesi anlamında büyük bir öneme sahip. Almanya'da yaşayan gurbetçilerin yanı sıra Alman vatandaşları da konsere büyük ilgi gösterdi. Konser sonunda Polonya ve Ukrayna'nın yanı sıra Almanya'dan da yeniden konser için teklifler aldık. Projenin üçüncü ayağını bu ülkelerin birinde yapmayı planlıyoruz."

Kökten, projenin ikinci ayağında aynı ekibin 2020'de Eskişehir'de ortak bir konser vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA