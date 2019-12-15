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Lise öğrencileri elektrikli yerli otomobil yapacak

Bursa'da lise öğrencilerinin hazırladığı elektrikli yerli otomobil projesi görücüye çıktı.

15.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:56Lise öğrencileri elektrikli yerli otomobil yapacak
'da lise öğrencilerinin hazırladığı elektrikli yerli otomobil projesi görücüye çıktı.

Özel Teknoloji Fen Okullarında bilim şenliği düzenlendi. TEKFEST3 programında okulun öğrencileri birbirinden heyecanlı projelerini sergiledi. Anaokulu, ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin en dikkat çekenlerinden bir tanesi ise yerli otomobil oldu. 2 ay önce ortaya çıkan fikirde, yerli otomobilin çizimi gerçekleşti. Lise öğrencileri, çizimi ilk defa bilim şenliğinde tanıttı. Yüzde yüz yerli ve elektrikle çalışacak olan araç 70 kilometre hıza çıkabilecek.

Tasarımı yapılan araç ile ilgili bilgiler veren lise öğrencisi Efe Canbaz, "Okulumuzda ilk gün nasıl bir proje yapabiliriz diye düşündük. Teknofest sitesindeki kategorilerde araba yarışını gördüm. Araba yarışları çok hoşuma gitti. Böylelikle projeyi kurucumuza sundum. elektrikle gidecek. Günlük olarak kullanacağız. Aracın yapımı devam ediyor. Ama tasarımını bitirdik. Araç tamamlandığında trafikte rahatça kullanacağız. Günümüzde doğal enerji kullanımı arttı. Benzinli bir araç kullanmak yerine elektrikli daha mantıklı. Şu anda 2 aylık bir çalışma. Daha eksikliklerimiz var. Araç 70 kilometreye kadar hıza çıkacak" dedi.

Özel Teknoloji Fen Okulları İlkokul Müdürü Müge Düşmez ise "3. festivalimizi yapıyoruz. Okulumuz açıldığımızda beri yıl boyunca çocuklarımızla yaptığımız faaliyetleri planlıyoruz. Böyle faaliyetleri anne ve babaları da davet ediyoruz. Çocuklarımız planladığımız projeleri anne ve babalarına anlatıyorlar. Bugün büyük bir heyecan içerisindeyiz. Belki ülkemizde yerli otomobil üretilmedi. Biz çocuklarımızla bilgisayarda onların tasarladığı aracın tanıtımını yapıyoruz. Zamane çocuklarını farklı farklı çalışmalarla buluşturmayı planlıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bursa, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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