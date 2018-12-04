Lise Öğrencileri Engelliler İçin Kermes Açtı

04 Aralık 2018 Salı 11:39



04 Aralık 2018 Salı 11:39

Erzurum'da lise öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve engellilere sosyal yardım amacıyla kermes düzenlendi.Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yer alan Erzurum Anadolu Lisesi öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli arkadaşları için kermes açtılar.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, geliri engellilere bağışlanacak kermeste, öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecek, giyecek, takı ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.Erzurum Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Mehmet Mazhar Üzer engelli vatandaşların yanında olmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek "Erzurum Lisesi Okul Öğrenci Meclisi olarak Dünya Engelliler Gününde toplumda ki engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla geniş katılımlı bir kermes etkinliği düzenliyoruz. Bugün burada kermes haricinde farklı etkinliklerimiz olacak görme engelli arkadaşlarımızın oluşturduğu bir müzik korosu olacak" dedi.Kermesten elde edilen gelir ise engelli öğrencilerin eğitimi için kullanılacak. - ERZURUM