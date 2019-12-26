Haberler » Güncel » Lise öğrencileri Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdi - Haber

Lise öğrencileri Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdi

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdiMakine teknolojisi alanı 11/A sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci ve öğretmenleri, Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı ziyaret etti.

26.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:44 Lise öğrencileri Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı gezdi
Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Otosan Fabrikası'nı gezdi
Makine teknolojisi alanı 11/A sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci ve öğretmenleri, Ford Otosan Gölcük Fabrikası'nı ziyaret etti.
Fabrikayı gezen öğrencilere, yetkililer tarafından fabrika hakkında bilgi verildi.
Okul müdürü Serpil Acar Yıldırım, yaptığı açıklamada, öğrencilerde geleceğe yönelik bir vizyon oluşmasına katkı sağlamak amacıyla fabrikada kullanılan teknolojileri yerinde gözlemlediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz, Gölcük Ford Fabrikası'na gerçekleştirdikleri teknik geziyle, otomobil üretim süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Aynı zamanda okulda öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerin üretim süreçlerinde nasıl kullanıldığını yerinde görme şansı elde ettiler. Küresel ölçekteki büyük bir fabrikadaki süreçleri yerinde gözlemlemenin öğrencilerimizin hayata bakış açılarını ve vizyonlarının gelişmesine katkıda bulunacağını umuyorum. Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine sundukları fırsat için Gölcük Ford Fabrikası'nın yöneticilerine, gösterdikleri misafirperverlikleri için öncelikle endüstri mühendisi Ferdi Bozan'a ve değerli fabrika çalışanlarına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ford Otosan, Gölcük, Ford, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04   FATİH TERİM'E HAKARET DAVASI - Haber
15:04   Şanlıurfa'da yolda yaralı halde bulunan kişi hayatını kaybetti - Haber
15:02   Dinler Bahçesi'nde Noel ayini - Haber
14:57   Mucur İlçe Tarım Müdürü İbrahim Yücekaya Açıklaması - Haber
14:57   Niğde Zabıta Ekipleri Kantinleri Denetledi - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
26.12.2019 15:07:47