Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı
Çankırı'da öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınla Günü dolayısıyla huzurevinde kalan kadınların saç kesimi, boya, cilt bakımını yaptı.
10.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:56
Çankırı 'da öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınla Günü dolayısıyla huzurevinde kalan kadınların saç kesimi, boya, cilt bakımını yaptı.
Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim alan öğrenciler, huzurevinde kalan 10 kadını atölyeye davet etti.
Huzurevi sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarına göre saç kesimi, boya, cilt bakımı, masaj gibi uygulamalar öğrenciler tarafından yapıldı.
Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğretmeni Nazlı Kürkçü, ders öğretmenleri Serap Sütçü ve Raziye Güngör öncülüğünde planlanan etkinlikte huzurevi sakinleri ile öğrenciler arasında güzel görüntüler ortaya çıktı.
Huzurevinde kalan kadınlar etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim alan öğrenciler, huzurevinde kalan 10 kadını atölyeye davet etti.
Huzurevi sakinlerinin istek ve ihtiyaçlarına göre saç kesimi, boya, cilt bakımı, masaj gibi uygulamalar öğrenciler tarafından yapıldı.
Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğretmeni Nazlı Kürkçü, ders öğretmenleri Serap Sütçü ve Raziye Güngör öncülüğünde planlanan etkinlikte huzurevi sakinleri ile öğrenciler arasında güzel görüntüler ortaya çıktı.
Huzurevinde kalan kadınlar etkinlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Lise öğrencileri huzurevindeki kadınlara bakım yaptı
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?