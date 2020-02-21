Haberler » Güncel » Lise öğrencileri ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçlarını traş etti - Haber

Lise öğrencileri ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçlarını traş etti

Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk bölümü öğrencileri, ilk ve ortaokulda okuyan öğrencilerin saçlarını keserek bakım yaptı.

21.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:28Lise öğrencileri ilk ve ortaokul öğrencilerinin saçlarını traş etti
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk bölümü öğrencileri, ilk ve ortaokulda okuyan öğrencilerin saçlarını keserek bakım yaptı.
Müfredat kapsamında kuaförlük dersi alan öğrenciler, kuaför Hürü Gürbüz'le birlikte Şehit Zeki Koç Ortaokulu ve Şehit Kadir Mecidiye İlkokulunda okuyan 113 öğrencinin saç kesimi ve bakımını yaptılar.
Atatürk Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Canan Durmaz, hem saç traşı gelmiş çocukların traş edilmesi hem de okullarının tanıtımının yapılması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Düziçi, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:38:08