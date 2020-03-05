Lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine 'E-STEAM' eğitimi verdi

ANKARA'da BİLFEN lise öğrencileri, iki farklı ilköğretim okulundaki öğrencilere girişimcilik temelli 'STEAM' eğitimi (E-STEAM) verdi.

Bilfen Liseleri tarafından 20-21 Mart tarihlerinde Türkiye genelinde resmi ve özel okullardan öğrencilerin, sağlık, çevre, tarım, akıllı şehirler ve eğitim alanlarında sürdürülebilir projelerle yarışacakları 'Bilfen Liseleri Girişimcilik Zirvesi 2020', Ankara Çayyolu Liseleri'nde düzenlenecek. Zirvenin amacı, gençlere sosyal girişimcilik bilincini kazandırarak, onların sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlamak. Zirve öncesinde E-STEAM eğitimleri alan Bilfenli öğrenciler, Ankara'daki iki okulda 2, 3, 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerine aldıkları eğitimleri aktardı. Eğitim içeriğinde ise, ışık oyunları, mesafe ölçümü, ses iletişimi, taktik ve zeka oyunları, sanal gerçeklik ile hayal gücü etkinlikleri yer aldı. Öte yandan eğitim verilen okullarda Bilfen Okulları Okul Aile Birlikleri desteği ile iki ana sınıfı ve bir teknoloji tasarım odası kurulacağı belirtildi. Başlatılan bu projenin ikinci ayağı ise, öğretmenlere eğitim verilmesiyle devam edecek.

'İHTİYACI OLAN BÜTÜN OKULLARA ULAŞMAK İSTİYORUZ'

Minorpreneurs Kurucu Ortağı ve Bilfen Girişimcilik Eğitimleri Direktörü İlker Elal, amaçlarının Türkiye'deki çocuklara ve genç nesillere potansiyelleri doğrultusunda kişiye özel eğitimler vererek, onları fark yaratacak birer sosyal girişimci olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen bu eğitimlerde önce Bilfen liseleri öğrencilerine 3 saatlik bir eğitim verildiğini kaydeden Elal, şunları söyledi:

"Eğitimi tamamlayan lise öğrencileri sonrasında belirlenen ilköğretim okullarında daha küçük sınıflarda eğitim gören minik kardeşlerine eğitim verdiler. Yaptığımız çalışmalarda 'Teknik ve E-STEAM' eğitimleri bir arada 'başka bir öğrenciye nasıl aktarılabilir' ve 'çocukla bu diyalog nasıl kurulmalı' konuları üzerinde durduk. Her öğrencinin öğrenme becerisi çok farklı. Burada yapılan ilk eğitim ile Liseli öğrencilere hangi çocuğun farklı bir konuyu nasıl algıladığını öğretirken eğitim alan diğer ilköğretim öğrencilerine kendi kişisel gelişimini nasıl sağlayabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Bilfenli öğrencilerle desteğe ihtiyacı olan okullara giderek bu eğitimlere ulaşamayan her öğrenciye eğitimleri verebilmek ve öğretmenlerimizi bu konuda eğitmek istiyoruz. Liseli gençlerimizle beraber eğitim verdiğimiz ilköğretim okullarında kullandığımız eğitim materyallerimizi de minik öğrencilerin kendilerini ihtiyaç duydukları birçok alanda geliştirebilmeleri ve yenileyebilmeleri için onlara hediye ediyoruz."

'MANTIKLI VE STRATEJİK DÜŞÜNMELERİNİ SAĞLIYORUZ'

Bilfen Liseleri 11'inci sınıf öğrencisi Begümsu Çekdağ da, çocuklara zeka oyunları ile ilgili farklı aktiviteler yaptırdıklarını belirterek, "Amacımız çocukların daha mantıklı ve stratejik olarak düşünebilmelerini sağlamak... Ben bu oyunları küçüklüğümde de oynuyordum. Dolayısıyla benim için bu okula gelip, çocuklara stratejik olarak düşünmeyi öğretebilmek çok büyük bir mutluluk oldu. Bu oyunların onlara biraz katkısı olabilirse, eğlenerek onlara bir şeyler öğretebilirsek gerçekten ben çok mutlu olacağım" diye konuştu.

Liseli gençlerden eğitim alan 2'nci sınıf öğrencisi İris Naz Demirçin ise, robotik kodlama ile ilgili etkinlik yaptıklarını ve çok sevdiğini dile getirdi.