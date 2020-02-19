Lise Öğrencileri "İnegöl'ü Tanıyorum" Bilgi Yarışmasında Ter Döktü

Ön elemesi yapılan yarışmada finale kalan 6 okul, bugün İnegöl ile ilgili bilgilerini yarıştırdı. Naire Çikayeva Anadolu Lisesi yarışmayı 1'inci tamamladı.

1870 yılında kurulan İnegöl Belediyesi, bu yıl 150'nci yaşını kutluyor. 150'nci kuruluş yılı kapsamında farklı etkinlikler ve programlar tertip edilirken, kutlamalar kapsamında gelecek nesillerin şehrimizi daha iyi tanımaları amacıyla İnegöl'de ilk kez liseler arasında İnegöl konulu bir bilgi yarışması düzenlendi. İnegöl'ü Tanıyorum Liseler Arası Bilgi Yarışmasına şehrimizdeki tüm özel ve devlet okulları katılım sağladı. 27 okul ve 81 öğrencinin katılım sağladığı ön elemeler sonucunda, 6 okul finale kaldı.

6 LİSE FİNALDE KARŞILAŞTI

Yarışmanın finali, bugün 14.00'da İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Finalde ön elemeleri geçen Naire Çikayeva Anadolu Lisesi, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi, Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi, Altın Nesil Anadolu Lisesi, Hacı Sevim Yıldız- 1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri yarıştı. Sorularını özel komisyonun hazırladığı yarışma, büyük bir çekişmeye de sahne oldu. Final yarışması 20 soruyla gerçekleştirildi. Her bir soru 10 puan olmak üzere en yüksek puanı alan okul yarışmanın birincisi seçildi.

DERECEYE GİREN OKULLAR

Yarışma neticesinde Naire Çikayeva Anadolu Lisesi 1'inci olurken, Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi 2'nci ve Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 3'üncü oldu. Yarışma sonucunda 1'inci olan okula 1250 TL, 2'nci olan okula 1000 TL ve 3'üncü olan okula ise 750 TL ödül takdim edildi.

Yarışma boyunca salonda okulların öğrencileri büyük heyecan yaşarken, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, siyasi parti temsilcileri ve okul idarecileri de bilgi yarışmasını takip etti. Yarışma sonucunda dereceye giren okullara ödüllerini takdim etmek üzere sahneye davet edilen Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Doğru, "Yapılan ön elemelerde finale kalan 6 okulumuzu ve öğrencilerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizi yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" dedi.

TARİHİMİZİ BİLMELİYİZ

Belediye Başkanı Alper Taban da salondaki öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında öğrencilerin performansıyla gururlandıklarını ifade ederek; "Bugün öğrencilerimizle gururlandık. Biz bu organizasyonu düşünürken, şöyle düşünmüştük; şehrimizi tanıyor muyuz, İnegöl'ü tanıyor muyuz? Bu şehirde geçmişten bu güne o kadar önemli insanlar hizmet etmiş ki. Öncelikli olarak tarihimizi bilmeliyiz dedik. Beraberinde önemli şahsiyetler ne gibi hizmetler yapmış bunları bir öğrenelim, öğretelim, gelecek nesillere aktaralım istedik. İlmiyle, bilgisiyle hizmet eden büyüklerimiz, alimlerimiz, siyasi önderlerimiz, devlet büyüklerimiz… Kim bir çivi çakmışsa, kim hizmet ettiyse bunları İnegöl'ü tanıyalım adı altında bir organizasyon gerçekleştirdik. Tabi bununla da yetinmedik. Öncelikli olarak örneğin İnegöl'ü fetheden Turgutalp'i, Osmanlı'nın ilk şehidi dediğimiz Baykoca'yı, Kasım Efendiyi, beraberinde İnegöl'ün hemen yanı başındaki Baba Sultanı, İshakpaşa'yı, Samsa Çavuş, Konur Alp… Bunları tanımak adına İnegöl içerisinde bir tarih gezisi yaptık. Bununla yetinmedik, 18 yaşına girmiş öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürdük, İstanbul'a götürdük. Şimdi de Bilecik ve Söğüt'e tarih ve kültür gezisi yapıyoruz" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAZİNESİ BİLGİ

Bu yarışmanın kaybedeni olmadığına da vurgu yapan Taban, "Buranın kaybedeni yok. Tabi ki yarışmanın bir 1'incisi, 2'ncisi var. Hepsini kutluyorum. Kimse moralini bozmasın, herkes gönlümüzün kazananı. Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Sizin gelişiminiz için, bundan sonraki süreçte daha faydalı bir birey olabilmeniz için, bundan sonraki süreçte daha faydalı bir birey olabilmeniz için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün dünyanın en büyük hazinesi para, zenginlik, mal, mülk değil. Bilgi. Bilgi de ilgi duyanların elinde. Bizler de sizden öncelikle ilgi göstermenizi istiyoruz. Aynı ilgiyi bizler de göstermeliyiz bunun da farkındayız. Herkesi yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.