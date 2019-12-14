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Lise öğrencileri Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kıbrıs Gazisi Mustafa Taş'ı ziyaret etti.

14.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:22Lise öğrencileri Kıbrıs gazisini ziyaret etti
'nın Emet ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazisi Mustafa Taş'ı ziyaret etti.

1974'de Mersin Taşucu'ndan dört gemiyle başladı bizim hikayemiz diyerek söze giren Kıbrıs Gazisi Mustafa Taş, lise öğrencilerinin ziyaretinden çok memnun olduğunu belirtti.

Türk olmanın önemini anlamak hepimizin asli görevidir diyen Mustafa Taş, "Devletimiz gazilerine sahip çıkıyor. Hükümetimiz daima yanımızda. İlçe protokolü belli aralıklarla ziyaret edip bizleri unutmadıklarını gösteriyorlar. Ancak sizlerin ziyareti bende çok daha değişik duygular bıraktı. Yüreğinizde vatan ve bayrak sevgisi hiç eksik olmasın. Sizlere bu duyguları aşılayan ve şahsımı ziyaret etmenizi sağlayan okul idarenize ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Mustafa Taş, Kütahya, Kıbrıs, Yaşam

Kaynak: İHA

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