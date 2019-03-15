Lise Öğrencileri "Model Bm" ile Dünya Sorunlarına Çözüm Arıyor

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Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği ve 9 il, 18 farklı liseden 182 öğrencinin katıldığı "Model Birleşmiş Milletler (Model United Nations – MUN) konferansı başladı.Harvard Üniversitesinin Birleşmiş Milletler konferansı prosedürünü kullanan ve dünyadaki büyük sorunlara gençler tarafından farklı çözümler geliştirilmesini amaçlayan program, 4 İngilizce ve 2 Arapça olmak üzere 6 komiteden oluşuyor.Konferansın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 21. yüzyılı gerçekten ıskalamamak gerektiğini dile getirerek, "Bugünün çocuklarını 21. yüzyılı yönetecek temel beceriler noktasında çok iyi yetiştirmek gerekiyor. Bu da hep beraber bizim sorumluluğumuza işaret ediyor. Konferansımızın uluslararası sorunlara karşı ortaya koyacakları çözümlere şahit olacağımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zahit Köseoğlu da projenin amacının küresel sorunlara yönelik çalışmaların Birleşmiş Milletler simülasyonu üzerinden öğrenciler tarafından ele alınması ve çözüm yolları aranması olduğunu söyledi.Konferansın sloganı ise "Witness the future" (Geleceğe tanık ol) olarak belirlendi.