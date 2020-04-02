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Lise öğrencileri, sağlık çalışanları için siper maske üretiyor

KONYA'da iki meslek lisesinde öğrenciler tarafından siper maske üretildi.

02.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:36
Lise öğrencileri, sağlık çalışanları için siper maske üretiyor

KONYA'da iki meslek lisesinde öğrenciler tarafından siper maske üretildi. Üretilen bin maske, sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, sağlık çalışanları için siper maske üretti. 2 hafta süren Ar-Ge çalışmasının ardından üretimin yapıldığını belirten Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tayyip Sarı, yüz koruyucu siper maskesinin 0.75 mikron kalınlığında, kırılmaz ve çizilmez malzemeden üretildiğini söyledi. İki okulda toplam 10 öğretmen ve 20 öğrenciyle maske üretimine başladıklarını belirten Sarı, "Koronavirüsle mücadelede kapsamında devletimiz önemli çalışmalar yürütüyor. Biz de bu konuda sağlık çalışanlarımıza destek olabilmek adına harekete geçtik. Okulumuzun ve Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemizin iki haftalık Ar-Ge çalışmasının ardından yüz koruyucu maskelerinin kalıplarını çıkararak, 'KONPAK-Yüz Koruyucu Siper Maskesi'nin seri üretimini gerçekleştirdik. 0.75 mikron kalınlığında, kırılmaz ve çizilmez, yüzde 90 şeffaf geçirgenlik görüş alanı bulunan ve kullanımı kolay, yumuşak plastikten yapılmış olan maskemizde sağlığa zararsız başlık kullandık" dedi.İlk etapta bin adet koruyucu maskeyi sağlık çalışanlarının kullanması için teslim ettiklerini belirten Sarı, Türkiye'nin birçok yerinden siparişler geldiğini, bu kapsamda günlük 5 bin adet yüz koruyucu maskenin üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Meslek Lisesi, Konya, Güncel
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