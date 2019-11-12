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Lise öğrencileri Şeyh Edebali Üniversitesi'ni gezdi

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam-Hatip Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, üniversite ortamını yakından tanıyıp, bölüm ve programlar hakkında bilgi almak amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni ziyaret etti.

12.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:13Lise öğrencileri Şeyh Edebali Üniversitesi'ni gezdi
Şeyh Edebali Anadolu İmam-Hatip Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri, üniversite ortamını yakından tanıyıp, bölüm ve programlar hakkında bilgi almak amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Şeyh Edebali Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Abdullah Özbek, matematik öğretmeni Murat Geçin ve rehberlik öğretmeni Erman Arabacılar'ın refakat ettiği geziye 45 öğrenci katıldı. Şeyh Edebali Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Abdullah Özbek yaptığı açıklamada, "Lisemiz 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak üniversite kültürü, olanakları, bölümler, öğrenci yaşamı vb. konularda yerinde bilgiler edinmeleri, motivasyonlarının artması ve bakış açılarının daha da genişlemesi için düzenlediğimiz gezinin son derece faydalı olduğuna inanıyorum. Bu gezide üniversitenin kapılarını bizlere açan başta Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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