Lise öğrencileri SODİGEM'le bilinçlenecek

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından kentteki 18 lisede ve 12 ayrı ilçede bulunan liselerde "Etkin Sosyal Medya Kullanımı ve Dijital Güvenlik" konusunda eğitim verilecek.AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde oluşturulan ve başkanlığını Prof. Dr. Levent Eraslan'ın yürüttüğü SODİGEM'in her yaş grubundan bireyi dijital tehlikelere karşı bilinçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Eskişehir merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı lise düzeyindeki tüm okullarda SODİGEM tarafından etkin sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik eğitimlerine başlandığını aktaran Çomaklı, şöyle devam etti:"Günümüzde her yaştan birey için dijital cihazlardan ayrı kalamadığımız bir "dijital dünya" gerçeği vardır. Dijital platformlar artık bireyleri kendi içlerine almakta ve dış dünya ile olan bağlarını azaltmakta hatta bu sebeple dijital dünya dışında geçirilen zaman yalnızca fiziksel aktiviteler etrafında şekillenmektedir. Dili, biçimi ve işleyişi oldukça farklı olan bu dijital çağın birlikte getirdiği avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Özellikle gelişmiş ülkeler bu dünyaya karşı önlem almaya başlamış, bireyleri yetiştirme ve çocukları bilinçlendirme amaçlı çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu bağlamda Türkiye'nin dijital çağı yakalaması ve dijital eğitime eğilmesi gerekmektedir.""Eğitimlerin gençlerimiz için faydalı olacağını ümit ediyoruz"Kurulmadan önce de kuruluş aşamasında da dijital bilinç konusunu dikkate alan SODİGEM'in her yaş grubundan bireyi dijital tehlikelere karşı bilinçlendirmeyi amaçladığını dile getiren Çomaklı, şöyle konuştu:"SODİGEM ekibimiz ilgili kurumlarla iletişime geçerek aktif çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezimiz bu kapsamdaki çalışmalarından biri olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında Eskişehir il merkezinde 18 lisede ve 12 ayrı ilçede bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı lise düzeyindeki tüm okullarda etkin sosyal medya kullanımı ve dijital güvenlik eğitimlerine başlamıştır. Bu eğitimlerin gençlerimiz için faydalı olacağını ümit ediyoruz. Verilecek eğitimler sonucunda öğrencilere sanal ortamda yaşanabilecek tehlikelere karşı kendilerini koruma becerisi kazandırmak ve öğrencileri sosyal ağlar hakkında bilinçlendirmek hedeflenmektedir."Prof. Dr. Eraslan da eğitimlerde sosyal medya meslekleri, sosyal medya hastalıkları, dijital oyunların avantajları ve dezavantajları, sosyal medya ve etik, sosyal medya hukuku, sosyal medyada algı yönetimi, sosyal medyada estetik algısı, sosyal medya ve mahremiyet ve dijital güvenlik konularında bilgilendirme yapılarak Eskişehir'de binlerce lise öğrencisine ulaşılacağını ifade etti.