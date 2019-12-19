Haberler » Güncel » Lise öğrencileri, stajlarını yurtdışında yapacak - Haber

Lise öğrencileri, stajlarını yurtdışında yapacak

Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "İstihdam ve Kariyer Olanaklarını Artıran Avrupa Metodolojisi Projesi" ile stajlarını yurtdışında yapacak.

19.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:39Lise öğrencileri, stajlarını yurtdışında yapacak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "İstihdam ve Kariyer Olanaklarını Artıran Metodolojisi Projesi" ile stajlarını yurtdışında yapacak.
Türkiye Ulusal Ajansı'nın Erasmus+ 2019 teklif çağrısı ile başvurusu yapılan proje hibe desteği almaya hak kazandı.
Okul Müdür Yardımcısı Selda Başaran, proje ile öğrencilerin Avrupa ülkelerinde 2 haftalık staj programına dahil olacağını söyledi.
Projeye 32 öğrencinin dahil edildiğini belirten Başaran, 10 öğrencinin Romanya'da gofret yapım teknikleri, 10 öğrencinin Portekiz'de bilgisayar destekli grafik tasarım teknikleri, 12 öğrencinin ise İspanya'da çocuk gelişiminde Reggio Emilia yaklaşımı konularında staj göreceğini ifade etti.
Öğrencilere staj programları sırasında öğretmenlerinin de refakat edeceğini aktaran Başaran, staj programının ilki Bükreş'te 19 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Lüleburgaz, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:16 Hayırsever iş insanı Şerafettin Erbayram vefat etti - Haber
13:16 Türkiye İMSAD 4. Gündem Buluşmaları - Haber
13:15 Sultangazi'de liselilerin "Yan baktın" kavgası cinayetle sonuçlandı - Haber
13:14 Erdoğan: "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı: İstanbul'a kar geliyor - Haber
13:10 Didim'de su ürünleri ekiplerinden 54 bin TL'lik ceza - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
19.12.2019 13:17:28