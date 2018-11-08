Lise Öğrencileri Vali Büyükakın'ı Ziyaret Etti

Vali Tahir Büyükakın, il genel meclisi çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Yenipazar
Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğrencileriyle buluştu.
Vali Büyükakın, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda, Yenipazar ilçesi il genel meclisi üyesi Osman Varolu ile öğretmen ve öğrencileri kabulünde, çalışmalarında gençler ve öğrencilerin büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, geleceğin dünyası hakkında konuştu.
Eğitimli, donanımlı ve yetişmiş insan gücüne sahip olmalarını isteyen Büyükakın, şöyle konuştu:
"Bilgisayarların hayatımıza girmesi ve teknoloji ile birlikte dünya büyük bir hızla gelişmeye başladı. Bu gelişime ayak uyduranlar güçlendi ve güçlenmeye devam ediyor. İşte bu nedenle donanımlı, teknolojik gelişmeye uyumlu kısacası geleceğin dünyasına uyumlu nesiller olarak sizleri yetiştirmeliyiz. Geleceğin dünyası bizim yaşadığımız dünya değil.
Sizlerin geleceğin dünyasını hayal ederek, bilerek hazırlanmanız lazım. Geleceğin dünyasında yazılım var, donanım var, endüstri 4.0 dediğimiz şey bu. Sizler bu donanımla yetişmek zorundasınız ki ülkemiz güçlü kalabilsin. Yeter ki farkında olun, çalışmak, üretmek ve başarmak isteyin. Ben siz gençlerden çok umutluyum."
Büyükakın, gençlerin sorularını yanıtladıktan sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Lisesi,Yenipazar
08 Kasım 2018 Perşembe 17:38