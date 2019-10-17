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Lise öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp topladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü sahilinde çöp topladı.

17.10.2019 17:20Lise öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp topladı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Van Gölü sahilinde çöp topladı.
Van Gölü'nün Tatvan sahilinde bir araya gelen öğrenciler, kıyıda topladıkları çöpleri poşetlere doldurarak belediye görevlilerine teslim etti.
Öğrencileriyle çöp toplayan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fırat Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü ve kıyılarının kent için çok önemli olduğunu söyledi.
Son yıllarda göl kıyısında kirliliğin arttığını belirten Sevinç, "Gelecek nesillerimiz de temiz çevreyi hak ediyor. Bu nedenle çevre temizliği bilincini geliştirmek ve çevre ve kıyı temizliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Öğretmen ve öğrencilerle sahilde çöp topladık." diye konuştu.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: AA

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