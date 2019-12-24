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Lise öğrencileri yerin 150 metre altında tuz mağarasında ders gördü

Çankırı'da öğrenciler, "Yaşadığım şehri öğreniyorum" projesi kapsamında yerin 150 metre altında ders gördü.

24.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:54 Lise öğrencileri yerin 150 metre altında tuz mağarasında ders gördü
'da öğrenciler, "Yaşadığım şehri öğreniyorum" projesi kapsamında yerin 150 metre altında ders gördü.
Şehit Korhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, açık büfe dersinin kokteyl içecekleri konusunu 150 metre derinlikteki tuz mağarasında işledi.
Öğrenciler, ders kapsamında hazırladıkları yiyecekleri 5 bin yıllık tuz mağarasında sergileyerek mağarayı ziyarete gelen misafirlere ikram etti.
Okul müdürü Hasan Kocaoğlu, dersi dünyaca ünlü bir mekanda izlemekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Kültürel ve tarihi geçmişi geleceğe taşımak, Çankırı'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini göstermenin herkesin görevi olduğunu belirten Kocaoğlu, "Bu sayede etkinliğin gerçekleştirilmesine vesile olan Çankırı Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim." dedi.
Etkinliğe katılan öğrenciler de derslerini tuz mağarasında işlemekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, farklı bir tecrübe edindiklerini kaydetti.

Anadolu Lisesi, Kuruçay, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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