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Lise öğrencilerinden 'Ahmet'i kurtaralım' kampanyası

Batman Gültepe Anadolu Lisesi öğrencileri beyincik erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki çocuk için 'Ahmet'i kurtaralım' sloganı ile kampanya başlattı.

06.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:13 Lise öğrencilerinden 'Ahmet'i kurtaralım' kampanyası
Anadolu Lisesi öğrencileri beyincik erimesi hastalığına yakalanan 5 yaşındaki çocuk için 'Ahmet'i kurtaralım' sloganı ile kampanya başlattı.

Batman'da öğretmenlik yapan Fatma ve İhsan Abay çiftinin çocukları Emircan (11) ile Ahmet Çınar (5), 'NCL' olarak bilinen ve dünyada nadir olarak görülen beyincik erimesi hastalığına yakalandı. Emircan, tedaviye yanıt vermezken, Ahmet'in tedavisi için 3 milyon liraya ihtiyaç duyulmasının ardından lise öğrencileri önce okul harçlıklarını bağışladı. Ceplerindeki paraları veren öğrenciler öğrenciler, daha sonra sosyal medyadan da bağış kampanyası başlattı.

Batman Gültepe Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammed Şimşek ve Hüseyin Özkan, "Ülkemizde beyincik erimesi hastalığına yakalanan 70 kişi var. Tek çare ise ilaç tedavisi. Fakat bu ilacın maliyeti 3 milyon lira. İlk etapta okulumuzda öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte okul harçlıklarımızı toplayıp küçük Ahmet'e umut olmak için bağışta bulunduk. Ancak alınacak ilacın fiyatı çok yüksek olduğu için sosyal medyada 'Ahmet'i kurtaralım' sloganı ile kampanya başlatarak küçük Ahmet'e umut olmaya çalışacağız. Herkesin bu kampanyaya destek olmasını ve bağışta bulunmasını istiyoruz" dedi. - BATMAN

Gültepe, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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