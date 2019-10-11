Haberler » Güncel » Lise öğrencilerinden 'barış pınarı' koreografisi

Lise öğrencilerinden 'barış pınarı' koreografisi

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesine 'Barış Pınarı' yazılı koreografiyle Mehmetçiğe destek verdi.

11.10.2019 16:10Lise öğrencilerinden 'barış pınarı' koreografisi

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul bahçesine 'Barış Pınarı' yazılı koreografiyle Mehmetçiğe destek verdi.

Fırat'ın doğusunda iki gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden destek geldi. Okulun bahçesinde toplanan 500 öğrenci bedenleriyle 'Barış Pınarı' yazarken, arkadaşları da Türk bayrağı ile etrafını çevirip tekbir getirdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile Dulkadiroğlu ilçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt'un da katıldığı programda öğrenciler hep birlikte 'Bu mübarek bayrak işte bu bayrak' marşını söylediler.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Zalimlere korku salan, mazlumlara ümit olan ordumuzu rabbim muzaffer eylesin" dedi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:03 Solotürk, bursa'da gösteri yaptı
16:56 Küçük kızların saç bakım ve kesimi yapıldı
16:57 Mehmetçik için pişi dağıttılar
16:57 Kaymakam Doğan, köy gezilerini sürdürüyor
16:57 Başkan Kılca esnaf ve vatandaşlarla buluştu
16:58 Mehmetçik için 'zafer' duası
16:58 Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'den, Barış Pınarı Harekatı'na destek
11.10.2019 17:03:42