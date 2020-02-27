Lise öğrencilerinden "Dünya Ressamlar Günü'ne özel 27 metrelik resim

Liseli öğrenciler, 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü nedeniyle 27 metrelik tuval bezine resim yaptı.

Güngören Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri, "Çoban Ressam" olarak bilinen Süleyman Şahin'in başlattığı "Dünya Ressamlar Günü"nü kutladı.

Bu özel günün farkındalığını artırmak ve diğer ülkelerde de yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 27 fırça ve 27 renk ile yapılan kolektif resim etkinliğine öğretmenler de eşlik etti.

Özel olarak hazırlanan tuvale serbest çalışmalar yapılan etkinliğe öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler ve Güngören İlçe Milli Müdürlüğü yöneticileri de katıldı.

"Ses getirecek güzel bir proje"

Okul Müdürü İrfan Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 1060 öğrenci ve 60 öğretmen bulunduğunu söyledi.

Her yıl farklı faaliyetler yaptıklarını aktaran Müftüoğlu, öğrencilerin TÜBİTAK projelerine dahil olduğunu, edebiyatsever öğrencilerle dergi çıkardıklarını, yakın zamanda öğrencilerin kaleminden bir kitabı da okuyucuyla buluşturacaklarını dile getirdi.

Müftüoğlu, öğrencilerin yapılan resim etkinliğinden memnun kaldığına işaret ederek, "Öğrencilerin sanat anlayışları gelişsin, yeteneklerini ortaya koysunlar, kendilerine güvenleri artsın diye yaptığımız bir proje. Ses getirecek güzel bir proje." dedi.

Bu tür projelerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını vurgulayan Müftüoğlu, "Sadece derslere girip çıkmak öğrencileri mutlu etmiyor, aynı zamanda eğlenmeleri de gerekiyor. Bu organizasyonlarla arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyorlar, serbest kalıyorlar. Bu serbest zamanlarda daha mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Öğrenciler kural ve kaide olmadan resim çizdi

Projeyi yaklaşık 50 öğrenciyle birlikte hazırlayan ve okulda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Nalan Koluman da "insanın kendisini yeniden var etmesi" şeklinde tanımladığı resmin etkisini öğrencilere göstermek istediklerini belirtti.

Koluman, Süleyman Şahin'in azminden etkilenip projeyi yapmaya karar verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kendisi 2006'da Ankara'daki Abdi İpekçi Parkı'nda doğada resim yaparak, bugünü Dünya Ressamlar Günü olarak kazanmak istiyor. 2009'a kadar bir sonuç olmuyor. 2009'da yoğun yağmur altında bu çalışmasına devam ediyor. Bunun üzerine Türkiye o günü Dünya Ressamlar Günü olarak kabul etti."

Yapılan etkinlikte öğrencilerin hiçbir kural ve kaide olmadan özgürce resim yaptığının altını çizen Koluman, "Böyle bir gün yaşıyor olmak gerçekten çok güzel. 27 Şubat Dünya Ressamlar Günü müthiş keyif veriyor bana. Şu andaki bulunduğum ortamda, bu atmosferde olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA