04 Aralık 2018, 14:46
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Lise Öğrencilerinden Engelli Kardeşlerine Ziyaret

Lise Öğrencilerinden Engelli Kardeşlerine Ziyaret

Düzce'de eğitim gören lise ve ortaokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencileri ziyaret etti.

Düzce'de eğitim gören lise ve ortaokul öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencileri ziyaret etti.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Mehmet Zahid Kevseri İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Yeşil Düzce Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek engelli öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı pastayı kesti.

Eğlenceli saatler geçiren öğrenciler, engelli kardeşlerini kendi okullarına da davet ederek engellilere hediye verdi.

Öğrencilere, okul müdür yardımcıları Atilla Arabacı ve Ebru Ermiş de eşlik etti.
04 Aralık 2018 Salı 14:46