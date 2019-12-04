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Lise öğrencilerinden "Engelsiz eğlence"

Muğla'da bir lisenin öğrencileri, engelli arkadaşları için "Engelsiz Eğlence" etkinliği hazırladı.

04.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:34Lise öğrencilerinden
'da bir lisenin öğrencileri, engelli arkadaşları için "Engelsiz Eğlence" etkinliği hazırladı.
Turgut Reis Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akif Ağır'ın da destek verdiği aynı okulun öğrencileri, Menteşe ilçesindeki Yerkesik Özel Eğitim Meslek Okulu'nda bir program düzenledi.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin de katıldığı programda, liseli öğrenciler "Engelsiz Eğlence" isimli müzik dinletisi ve skeçlerden oluşan gösteriyle sahne aldı.
Etkinlikte, işaret diliyle seslendirilen "Hayat Bayram Olsa" şarkısı ilgiyle izlendi. Muğla yöresine uyarlamış "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" skeci ise salondakileri kahkahaya boğdu.
Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, duyarlılıklarından dolayı Turgut Reis Anadolu Lisesi öğrencilerini tebrik etti.
Öğrencilerin duyarlılıklarının kendisini çok etkilediğini belirten Töre, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz, 'engelli kardeşlerimiz için ne yapabiliriz?' diye düşünmüş. Daha sonra fikirlerini öğretmenlerine ve okul müdürüne anlatmışlar. Onların da tam desteğini alarak bir ay boyunca hazırlandıkları gösterilerini bugün burada engelli arkadaşları için sahnelediler. Çok güzel bir gösteri oldu. Arkadaşları çok eğlendi. Engelleri sevgiyle aşmanın mümkün olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiler. Her bir öğrencimizi tekrar tekrar tebrik ediyor, arkadaşlarına, topluma ve tüm insanlığa örnek olmasını diliyorum."

Turgut Reis, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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