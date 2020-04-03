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Lise öğrencilerinden 'Evde kal' klibi

SİVAS'ta, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları video klip ile 'evde kal' çağrısı yaptı.

03.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:24
Lise öğrencilerinden 'Evde kal' klibi

SİVAS'ta, Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları video klip ile 'evde kal' çağrısı yaptı.

Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle çalışmalarını öğretmenlerinin hazırladığı ders programı kapsamında evlerinde sürdüren Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik ile resim bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, piyano, gitar, keman gibi müzik aletleri ve ellerinde fırçalarıyla kamera karşısına geçti. Öğrenciler hazırladıkları videoda hayatın resim ve müzik ile eve sığacağının mesajını vererek koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 'evde kal' çağrısı yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muzaffer Sarısözen, Koronavirüs, Güncel
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