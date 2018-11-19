Lise Öğrencilerinden Hasta Ziyareti

Gölbaşı İbn- Sina
Sağlık Meslek Lisesi
öğrencileri, Mevlid Kandili
dolayısıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti.
Hastanede yatan hastaları ziyaret ederek karanfil veren öğrenciler, hastalarla bir süre sohbet etti.
Öğrencilere farkındalık kazandırmak adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten okul müdürü Eren Kıraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte Gölbaşı Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek sohbet etme imkanı bulduklarını söyledi.
Kıraç, "Değerler eğitimi kapsamında yaptığımız ziyaretten son derece memnun kalan hastalarımız öğrencilerimize teşekkür ettiler. Hastanemizde yatan ve tedavi olan bütün hasta kardeşlerimize yüce Allah'tan sağlık ve yakınlarına da sabır diliyorum." diye konuştu.
Ayrıca ziyaretler kapsamında öğrenciler, Gölbaşı Hükümet
Konağı ve çalışanlarını ziyaret ederek mevlit şekeri ikramında bulundu.
Düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Mevlid Kandili,Meslek Lisesi,İbn Sina
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:53