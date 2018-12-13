Lise Öğrencilerinden Kanser Hastalarına Moral Ziyareti

13 Aralık 2018 Perşembe 12:59



13 Aralık 2018 Perşembe 12:59

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Topluma Hizmet Kulübü öğrencileri, Onkoloji Hastanesini ziyaret ederek burada yatmakta olan çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.Beraberlerinde getirdikleri çeşitli hediyeleri de çocuklara veren öğrenciler, Onkoloji Hastanesinde ki çocukları zaman zaman ziyaret edeceklerini de ifade ettiler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri bünyesinde faaliyet gösteren Topluma Hizmet Kulübü gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk projesiyle toplumun değişik kesimlerine ulaşmaya ve etkinliklerle toplumsal sorunların çözümü için projeler üretmeye devam ediyor. Kulüp öğrencileri ve rehber öğretmenleri, son olarak rotayı Onkoloji Hastanesine çevirerek burada tedavi görmekte olan çocuk hastalara moral ziyareti gerçekleştirdi. GKV Özel Liseleri Müdür Yardımcısı Nöfer Çiftçioğlu, kulüp rehber öğretmenleri GKV Özel Liseleri Matematik Öğretmeni Atıf Kılınç ve Felsefe Öğretmeni Dilber Göktekin ile birlikte Gaziantep Onkoloji Hastanesi'ni ziyaret eden öğrenciler, 55 çocuğa aldıkları hediyeleri takdim ederek, onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Ziyaretlerin belli periyotlarla devam edeceğini ifade eden öğrenciler, toplumun bütün kesimleriyle kucaklaşmak, sorunlarına çözüm üretmek ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle kente hizmet etmek istediklerini ifade ettiler. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren minik hastalarda GKV'li öğrencilere teşekkür etti. - GAZİANTEP