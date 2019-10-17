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Lise Öğrencilerinden Mehmetçiğe Büyük Destek

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi de destek verdi.

17.10.2019 14:00Lise Öğrencilerinden Mehmetçiğe Büyük Destek
Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi de destek verdi. Öğrenciler, öğle yemeklerinin ücretini Mehmetçiğe bağışlarken, okulun bahçesinde ay-yıldız koreografisi oluşturularak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na Kayseri'deki okullardan verilen destek çığ gibi büyüyor. Erkilet'te bulunan Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi öğrencileri bir günlük öğle yemeği ücretlerini Mehmetçiğe bağışlarken, okulun bahçesinde ay-yıldız koreografisi yaptı. İstiklal Marşı'nı gür bir sesle okuyan öğrenciler, Komando Andı'nı da okuduktan sonra 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Okulun bahçesindeki etkinlik, dua edilmesi ile son buldu.

Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem Kayaaslan, "Mehmetçiklerimizin, askerlerimizin şu anda Suriye'de Barış Pınarı Harekatına destek için, gençlerimiz ve öğrencilerimize farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Tüm Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Ordumuza ve askerimize başarılar diliyor ve en kısa zamanda harekatı başarı ile bitirerek dönerler diye dua ediyoruz" dedi.

Okul öğrencilerinden Saltukbuğra Han Cantürk ise, ""Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de arkadaşlarımızla kendi aramızda, orada bizim için mücadele eden askerlerimiz için bir şeyler yapmak istedik. Okuldaki arkadaşlarımız bir günlük yemeklerini yemediler. Yemek ücretini askerlerimize bağışladık. Biz Türk gençleri her zaman askerimizin yanındayız. Onların ayaklarına taş değmesin, 80 milyon onların arkasındayız ve destekçisiyiz. Allah onların yardımcısı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Barış Pınarı Harekatı, Anadolu Lisesi, Ahmet Arısoy, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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