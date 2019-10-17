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Lise öğrencilerinden Mehmetçik'e koreografili destek

Ordu'da lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisiyle Mehmetçik'e destekte bulundu.

17.10.2019 11:43Lise öğrencilerinden Mehmetçik'e koreografili destek
Ordu'da lise öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı koreografisiyle Mehmetçik'e destekte bulundu.
Aybastı Fen Lisesi'nde öğrenim gören 300 öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla okul bahçesinde toplandı.
Mehmetçik'e destek için Barış Pınarı Harekatı koreografisi yapan öğrenciler, "Barış Pınarı" yazısı çıkacak şekilde sıralanarak Türk bayrağı açtı.
Öğrencilerin oluşturduğu görsel, beğeni topladı.

Barış Pınarı Harekatı, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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