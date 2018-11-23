23 Kasım 2018, 14:43
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Lise Öğrencilerinden Öğretmenlerine Sürpriz Kutlama

Lise Öğrencilerinden Öğretmenlerine Sürpriz Kutlama

Bursa'nın İznik ilçesinde lise öğrencileri, öğretmenlerine sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.

Bursa'nın İznik ilçesinde lise öğrencileri, öğretmenlerine sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İznik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, öğretmenlerine sürpriz yapmak istedi.

Öğrenciler, mezuniyet cübbeleri giyerek fotoğraf çektirmek istediklerini söyleyip, öğretmenlerinden okulun merdivenlerinde durmalarını talep etti.

Öğretmenlerine müzik eşliğinde karanfil ve meşalelerle gösteri yapan öğrencilerin bu davranışı öğretmenleri hem şaşırttı hem duygulandırdı. Bursa,İznik
23 Kasım 2018 Cuma 14:43