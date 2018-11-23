Lise Öğrencilerinden Öğretmenlerine Sürpriz Kutlama

Bursa
'nın İznik
ilçesinde lise öğrencileri, öğretmenlerine sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İznik Anadolu Lisesi
12. sınıf öğrencileri, öğretmenlerine sürpriz yapmak istedi.
Öğrenciler, mezuniyet cübbeleri giyerek fotoğraf çektirmek istediklerini söyleyip, öğretmenlerinden okulun merdivenlerinde durmalarını talep etti.
Öğretmenlerine müzik eşliğinde karanfil ve meşalelerle gösteri yapan öğrencilerin bu davranışı öğretmenleri hem şaşırttı hem duygulandırdı.
Bursa,İznik