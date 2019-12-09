Haberler » Güncel » Lise öğrencilerinden 'özel öğrenciler' için müzik dinletisi - Haber

Lise öğrencilerinden "özel öğrenciler" için müzik dinletisi

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler için müzik etkinliği düzenledi.

09.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:36Lise öğrencilerinden
'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler için müzik etkinliği düzenledi.
Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte lise öğrencilerinin seslendirdiği türkülere, "özel öğrenciler" de eşlik ederek keyifli zaman geçirdi.
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdulkerim Özçelik, okula yakın eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak birtakım sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlk olarak özel eğitim uygulama okulunu seçtiklerini belirten Özçelik, "Bugün burada özel çocuklarımıza, etkinlik yapmak için bir araya geldik. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.
Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Çavuş ise lise öğrencilerinin farkındalık yaratmak amacıyla okulda müzik dinletisi sunduğunu aktardı.

Muş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor (1) - Haber
14:28 Edirne-bara alınmayınca tüfekle ateş açan çocuk, serbest kaldı - Haber
14:28 İç Dünyanıza dokunacak bir anlatı: kuruntucu - Haber
14:28 Tartıştığı kadını bıçakla yaralayıp intihar girişiminde bulundu - Haber
14:23 GAÜN'de Türk Sanat Müziği konseri ilgiyle izlendi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:37:09