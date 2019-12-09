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Lise öğrencilerinden "özel öğrenciler" için müzik dinletisi - MUŞ

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler için müzik etkinliği düzenledi.

09.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:50
'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler için müzik etkinliği düzenledi.
Okulun bahçesinde yapılan etkinlikte lise öğrencilerinin seslendirdiği türkülere, "özel öğrenciler" de eşlik ederek keyifli zaman geçirdi.
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdulkerim Özçelik, okula yakın eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak birtakım sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlk olarak özel eğitim uygulama okulunu seçtiklerini belirten Özçelik, "Bugün burada özel çocuklarımıza, etkinlik yapmak için bir araya geldik. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.
Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Çavuş ise lise öğrencilerinin farkındalık yaratmak amacıyla okulda müzik dinletisi sunduğunu aktardı.
Lise öğrencilerinden

Muş, Güncel

Kaynak: AA


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