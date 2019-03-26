26 Mart 2019, 15:09
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Lise Öğrencilerinden Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

Lise Öğrencilerinden Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir grup lise öğrencisi şehit ailelerini ziyaret ederek kendilerine tarla ve bahçe işlerinde yardım etti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir grup lise öğrencisi şehit ailelerini ziyaret ederek kendilerine tarla ve bahçe işlerinde yardım etti.

Ermenek İMKB Anadolu Lisesi 10 sınıfta okuyan bir grub öğrenci, Ermenek merkeze bağlı, Güneyyurt Beldesi ve Başyayla Mahallesi'nde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Öğrenciler şehit ailelerine kendi aralarında topladıkları hediyeleri götürürken ailelere tarladaki işlerinde de yardım etti.

Bu etkinliği kendi aralarında kararlaştırdıklarını ifade eden öğrenciler, "Acılarını paylaştık. Bizlerde onların birer evlatlarıyız. Her zaman yanlarındayız." dedi. Karaman, Ermenek, Güncel
Kaynak: AA