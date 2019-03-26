Lise Öğrencilerinden Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

Karaman
'ın Ermenek
ilçesinde bir grup lise öğrencisi şehit ailelerini ziyaret ederek kendilerine tarla ve bahçe işlerinde yardım etti.
Ermenek İMKB Anadolu Lisesi
10 sınıfta okuyan bir grub öğrenci, Ermenek merkeze bağlı, Güneyyurt
Beldesi ve Başyayla
Mahallesi'nde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.
Öğrenciler şehit ailelerine kendi aralarında topladıkları hediyeleri götürürken ailelere tarladaki işlerinde de yardım etti.
Bu etkinliği kendi aralarında kararlaştırdıklarını ifade eden öğrenciler, "Acılarını paylaştık. Bizlerde onların birer evlatlarıyız. Her zaman yanlarındayız." dedi.
Karaman, Ermenek, Güncel
Kaynak: AA