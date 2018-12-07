Lise Öğrencilerine "Etkileşimli Kitap Okuma" Semineri

İzmir
'in Bergama
ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "Etkileşimli Kitap Okuma" semineri düzenledi.
Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde Çocuk Gelişimi okuyan öğrencilere yönelik verilen seminere Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gökçe Karaman
Benli, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Benli, öğrencilere kitap okurken nasıl davranılması gerektiğini, etkileşimli kitap okuma yöntemlerini anlattı.
Okullarda kitap okunurken bazı öğretmenlerin yöntemler konusunda kapalı olduklarını belirten Benli, "Gittiğim okullarda kitapların kapalı dolaplar içerisinde bulunduğunu gördüm. Halbuki okul öncesi dönemde, çocuklar okuma yazma bilmedikleri için o kitapların ön kapaklarını görmek zorundalar. Buna yönelik fiziksel bir ortama ihtiyacımız var." diye konuştu.
Benli, okuma merkezlerinde kitap paylaşımı yapılırken kitabın nasıl okunacağına dair anne ve babalara da eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.
Seminerden sonra öğrencilerle birlikte etkileşimli kitap okuma pratiği yapıldı.
İzmir,Bergama
07 Aralık 2018 Cuma 17:41