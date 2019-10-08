Lise öğrencilerine 'girişimcilik eğitimi' verilecek; imzalar atıldı

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi lise çağındaki gençlere girişimcilik eğitimi verip, bu kültürü öğrencilere aşılamak ve meslek olarak görmelerini sağlamak için iş birliği protokolü imzaladı. Proje kapsamında pilot olarak seçilen devlet okulunda Girişimcilik Atölyesi oluşturulacak, üniversitede görevli öğretim üyeleri de bu atölyede öğrencilere girişimcilik eğitimleri verecek.





İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi tarafından geliştirilen 'Bir meslek olarak girişimcilik' projesi Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirildi. Projeyle lise öğrencilerinin girişimciliği meslek haline getirmeleri ve bu kültürle üniversiteye gitmeleri hedefleniyor. İlçede pilot olarak seçilen okulda kurulacak Girişimcilik Atölyesi'nde üniversitenin öğretim üyeleri tarafından uygulamalı olarak verilecek girişimcilik eğitimleriyle işsizliğe çözüm bulmak, katma değer oluşturmak ve ekonomik büyümeye katkı sunmak da amaçlanıyor.





GİRİŞİMCİLİK ATÖLYESİ KURULUYOR





Projenin önemine ilişkin değerlendirme yapan Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, "Esenyurt genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Aynı zamanda, sanayinin yoğun olduğu bir bölge ve üniversitenin olduğu nadir ilçelerden. Biz bu durumu avantaja çevirmek istedik. Özellikle lise öğrencilerinde girişimcilik kültürünü oluşturup, üniversitede bu ruhun devam etmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda pilot okulumuzda Girişimcilik Atölyesi oluşturacağız. Bu atölyede öğrencilerimiz girişimcilik eğitimleri alacak. İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğretim üyeleriyle öğrencileri bir araya getireceğiz ve tecrübe paylaşımı olmasını sağlayacağız" dedi.





İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt da, ülkenin kalkınması için yetişmiş elemana ihtiyaç olduğunu bu yüzden projeyi destekleyerek çok önemsediklerini söyledi.





"İSTİHDAMI ARTIRACAK BİR PROJE"





Projenin Esenyurt için çok önemli olduğunu söyleyen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak ise, "Esenyurt, hızla göç alan ve genç nüfusa sahip bir ilçe. Nüfus olarak İstanbul'un en büyük ilçesi. Girişimcilik ruhunu alan lise öğrencisi üniversiteyi bitirdikten sonra 'memur olayım' demeyecek kendi iş alanını oluşturacak. Girişimde bulununca 10-15 kişiye iş verecek. İstihdamı artıracak, katma değer yaratacak ve yenilik getirecek bir proje, bölgemiz için çok önemli. Üniversite olarak da bu projeye öncülük ediyoruz. Girişimciliği ders olarak öğrencilere veren tek üniversite biziz. Dolayısıyla bunu bölgemizde uygulama çabasındayız" diye konuştu.





"ÖĞRENCİLER İŞ MODELİ GELİŞTİRECEK"





İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Vesile Küçük de, "Üniversite öğrencilerine 1 yıldır girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Ama öğrenci daha lisedeyken bu eğitimin verilmesi için projeyi hayata geçirdik. 'Bir meslek olarak girişimcilik' projesiyle üniversitede verdiğimiz girişimcilik eğitimlerini lise düzeyindeki öğrencilere aktarabilmeyi, girişimciliği kültür ve meslek olarak görmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Proje, Esenyurt'daki devlet okullarında uygulanacak. 10, 11 ve 12'nci sınıftaki lise öğrencilerine belirlenen günlerde üniversitedeki akademisyenler tarafından girişimcilik eğitimleri verilecek. Şu anda 20 hafta sürecek olan proje lise sayısına göre değişecek. Eğitimler sonrasında öğrencilerin çevrelerindeki sorunlar için çözümler geliştirip buna dayanarak iş modeli oluşturmalarını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.





'YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ ÖDÜLÜNÜ' ALDI





Projeyi geliştiren üniversitenin Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Cihan Buğdaycı ise, "Lise öğrencileri üniversiteye gelmeden önce girişimcilik eğitimleri alsınlar, ilerlemek istedikleri meslek grubunu bilip ona göre ilerlesinler istiyoruz. 2018 yılında 'yılın genç girişimcisi ödülünü' aldım. İnovatif çalışmak ve uluslararası alanda başarılar elde etmek istiyorsak girişimci olmalıyız. Ama bunu bilimsel kaynaklar çerçevesinde yapmalıyız. Amacımız da zaten lise öğrencilerini uluslararası alanda başarılar elde etmeleri için hazırlamak ve katma değer oluşturmak" dedi.