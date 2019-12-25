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Lise öğrencilerine 'Masal ve Hikaye Anlatıcılığı' eğitimi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığının "Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında lise öğrencilerine "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi veriliyor.

25.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:38 Lise öğrencilerine 'Masal ve Hikaye Anlatıcılığı' eğitimi
'in Kaymakamlığının "Anadolu'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Şahlanıyor" projesi kapsamında lise öğrencilerine "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi veriliyor.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında verilen eğitimler sonunda lise öğrencileri birçok anaokulundaki çocuklara masal ve hikayeler anlatacak. Proje koordinatörü ve gönüllü eğitici olan Mihraç Kulu, Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik verilen eğitimin temel amacının, meslek lisesi öğrencilerinin nitelikli eğitim almasına katkıda bulunurken, anaokullarındaki çocukları da masal ve hikayelerle buluşturmak olduğunu söyledi. Kulu, "2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde meslek liselerinin cazip hale getirilmesi, eğitim konusunda niteliklerinin artırılması ve uygulama yapabilecekleri imkanları genişletmeyi hedeflerken, bunu masal ve hikaye anlatıcılığı ile destekledik. Öğrencilerimiz çocuk gelişimi ve eğitimi bölümde eğitim alıyorlar. 'Masal ve Hikaye Anlatıcılığına' yoğun ilgi gösterdiler. Onlar bu eğitimle drama, kültürel miras, geleneksel masal anlatıcılığı, masal ve hikayelerin eğitimsel işlevleri, masal ve hikayelerle ilgili kavramlar, ritim, çocuklara masal anlatma sanatı, yaş gruplarına göre masal ve hikayeler gibi birçok başlıkta 6 hafta boyunca eğitim alacaklar" dedi.

Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ise, masal ve hikayelerin kültürel mirasımız olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın bu bilinçle eğitim alması ve nesilden nesile bu değerin yaşatılması bizler için çok önemli. Meslek lisesindeki öğrencilerimizin çok yönlü eğitim almasını sağlarken, bu değerlere de sahip çıkmayı amaçladık. Tatvan Kaymakamlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel

Kaynak: İHA

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