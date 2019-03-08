Lise Öğrencilerine, Nkü Tanıtıldı

Muratlı Anadolu Lisesi
öğrencileri Namık Kemal Üniversitesi
'ni (NKÜ) ziyaret etti.
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Birimi organizasyonu çerçevesinde Muratlı Anadolu Lisesi 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine öğretmenleri eşliğinde, Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki bölümler ve kampüs gezdirildi.
Fakülte yetkilileri tarafından geziye katılan 70 öğrenciye puanlar, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, derslerin müfredatları ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgiler verildi.
Öğrencilere ayrıca üniversite hakkında ayrıntılı tanıtıcı bilgiler verilerek, öğrencilerin üniversite ile ilgili soruları yanıtlandı.
Üniversite deneyimi yaşayan liseli öğrenciler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı üniversitemiz yetkililerine teşekkürlerini sundu.
Namık Kemal Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Muratlı, Güncel
Kaynak: AA