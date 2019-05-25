Lise öğrencilerine özel yaz okulu başlıyor

Lise öğrencilerinin tıptan diş hekimliğine, diş hekimliğinden yapay zekaya pek çok alanda uygulamalı ders görebilecekleri yaz okulu 24 Haziran'da başlayacak. Öğrenciler, katılacakları seminer ve etkinliklerle üniversite deneyimi kazanacaklar.

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan İstanbul Aydın Üniversitesi Lise Yaz Okulu, lise öğrencilerini üniversite ortamıyla tanıştırmak amacıyla 24 Haziran'da başlayacak. Sanal Gerçeklik, Tıp Uygulamaları, Diş Hekimliği, Yapay Zeka, Adli Psikoloji, Beyin, QEEG (Beyin Görüntülemesi) ve Biyolojik Geri Bildirim, Sinema – Televizyon Uygulamaları, İşitme ve Denge Bozuklukları Tanı ve Tedavi gibi derslerde uygulamalı eğitim alacak olan öğrenciler, bu derslerin yanı sıra drama, spor ve çeşitli sosyal aktiviteler ile kampüs hayatı da yaşayacak.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLECEK?

24 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında 2 hafta süresince gerçekleştirilecek olan İAÜ Lise Yaz Okulu'na derslerini başarıyla tamamlamış ve tercihen ulusal-uluslararası proje yarışmalarına veya bilimsel etkinliklere katılmış olan tüm lise 9'uncu sınıfı tamamlayıp 10'uncu sınıfa geçen ve 10'uncu sınıfı tamamlayıp 11'inci sınıfa geçen öğrenciler başvurabiliyor.

Başvuru koşullarını sağlayan lise öğrencileri, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesi'nde gerçekleşecek yaz okuluna katılabilecek.

Kaynak: DHA