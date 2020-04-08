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Lise öğrencilerine üniversite hayatını online deneyimleme fırsatı

Üniversite adayı öğrencilere eğitim almak istedikleri bölümün derslerini deneyimleme imkanı sunacak olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Open Class başlıyor.

08.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:00
Lise öğrencilerine üniversite hayatını online deneyimleme fırsatı

Üniversite adayı öğrencilere eğitim almak istedikleri bölümün derslerini deneyimleme imkanı sunacak olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Open Class başlıyor. Sisteme ücretsiz erişim sağlanırken, online dersler aracılığıyla öğrencinin uzmanlaşmak istediği bölüm hakkında detaylı bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere, üniversite derslerini deneyimlemeleri için Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek olan 'BAU Open Class' sistemiyle eğitim vermeye hazırlanıyor. Binlerce öğrencinin eğitim alabileceği dersler, geleceğin de meslekleri arasında gösterilen derslerden oluşmakta. Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversiteye hazırlanan öğrencilere, üniversiteyi ve derslerini deneyimleme fırsatı sağlandığı belirtilirken, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerinin de hedeflendiği belirtildi. Böylelikle üniversite, yıl içerisinde gerçekleştirdiği birçok etkinlik ve eğitimi, dijital platformda 'BAU Open Class' ismi altında pek çok başlıkla devam ettirecek.

YAPAY ZEKA, BLOCKCHAİN VE BİG DATA TEKNOLOJİ 101 DERSİ'NDE

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) akademisyenleri tarafından hazırlanan içerikler ile lise öğrencileri Teknoloji 101 dersinde, 'Teknolojiye Yön Veren Yapay Zeka', 'Geleceğin Veri Kayıt Sistemi Blockchain', 'Bilginin Gücü Big Data' alanlarında eğitim alma şansına sahip olurken; Psikoloji 101 dersinde ise 'Ahlaki Kararlarımızı Nasıl Veriyoruz? Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım', 'Nöropsikoloji Bakış Açısıyla Beyin ve Bellek: Yanlışlar ve Doğrular', 'Klinik Psikolojiden Öğrenebileceklerimiz: Salgın, Karantina ve Psikolojik İyi Oluş' konulu eğitimler de alabilecekler. Program kapsamında öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri bölümleri tanırken üniversite deneyimi yaşayarak potansiyellerini de keşfedecek.

SAĞLIK, HUKUK, EKONOMİ VE MEDYA DA MÜFREDATA GİRDİ

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için özel olarak tasarlanan 'BAU Open Class' programında sağlıktan hukuka, ekonomiden topluma, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından medyaya kadar pek çok alanda eğitim almak mümkün.

BAU Open Class ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerin üniversite yolculuğunda motivasyonlarını arttırmak, kariyer eğilimlerine ve meslek seçimlerine destek olmak amaçlanıyor. Derslere katılım göstermek için https://aday.bau.edu.tr/bauopenclass linkinde yer alan kayıt ekranından ilgili dersleri ve saatlerini seçmek yeterli olacak. Toplam 34 farklı ders ve section'ın yer aldığı bu dijital platformda, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ileri butonunu kullanarak ilgilerini çeken dersleri seçebilir ve kayıtlarını tamamlayabilecekler.

Listedeki derslerden dilediği kadar seçim yapabilecek olan lise öğrencileri, derslerin başlamasından önce ise SMS ile bilgilendirilecekler. Öte yandan kayıtların devam ettiği derslere bugüne kadar üniversiteye hazırlanan 3138 öğrenci kayıt yaptırdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, Güncel
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