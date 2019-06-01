Lise öğrencilerinin iftar yemeğine protokol üyeleri eksiksiz katıldı

Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesi protokolü lise öğrencileri için verilen iftar yemeğini eksiksiz katıldı. Anadolu Lisesi
yurdu yemekhanesinde verilen iftar yemeğine; İlçe Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç
, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, Anadolu Lisesi Müdürü Volkan Avcı ile beraber Dumlupınar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.
Yemekte kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, "Şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyorum. Sizlerin oruç tutması ve bizlerle birlikte bu duyguyu yaşaması bizleri çok sevindirmiştir. Ülkemizin yarınları, inançlı ve geçmişten geleceğe inanç ve kültürünü sahiplenen gençlerimizle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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