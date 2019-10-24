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Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da lise öğrencileri arasında laf atma kavgası kanlı bitti.

24.10.2019 17:44
Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da lise öğrencileri arasında laf atma kavgası kanlı bitti. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 ki öğrenci yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Alipınar Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre lise öğrencileri arasında laf atma meselesi yüzünden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Şehmuz Ö. ağır yaralanırken Mehmet T. ise hafif yalandı.
Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri bölgede delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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