Haberler » 3. Sayfa » Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada - Haber

Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada

Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada 20 öğrenci demirlere tırmanarak okuldan kaçtı Montu demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtardıİSTANBUL - Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı.

13.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:43
Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada
20 öğrenci demirlere tırmanarak okuldan kaçtı
Montu demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtardı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Montu sivri demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtarırken tehlikeli kaçma anları kameralara yansıdı.
Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yaklaşık 20 öğrenci öğle saatlerinde okul duvarında bulunan sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Yaklaşık 2 ile 2.5 metre uzunluğunda olan sivri demirlerin üzerinden atlayan öğrenciler canlarını tehlikeye attı. Bir öğrenci atladığı sırada montu demire takıldı. Bunu gören diğer öğrenciler arkadaşını kurtararak kaçmaya devam etti. Çocukların tehlikeli kaçışını gören çevredeki vatandaşlar umursamadan yollarına devam etti.
(MH-ZA- ÖY-
Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:16 Adli Tıp İngiliz Ajanın ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı
12:13 Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya çarpıştı : 3 yaralı
12:11 İstanbul'da 'zorla fuhuş' iddiasına dava
12:06 Avustralya'da orman yangınları devam ediyor
12:06 Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:24:23