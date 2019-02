Lise Öğrencilerinin Tübitak Projeleri Buü'de Sergileniyor

Kaynak: İHA

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında düzenlenen Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi 'nde (BUÜ) açıldı. Temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarını kapsayan toplam 100 proje, bilimsel kurulun ve katılımcıların ilgisine sunuldu.50. Lise öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışması Bursa Bölge Sergisi'nin açılış töreni BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sergi açılışına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Koz, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan , il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden temsilciler, akademisyenler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.Açılış töreninde konuşan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen yarışmanın temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yeteneğini geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Türkiye genelinde gerçekleştirilen yarışmaların 2004 yılında sadece 528 projenin başvuru aldığına işaret ederek; "2011 yılında 5111 sayısına yükselen proje başvuru sayımız bu yıl ise 16679 sayısına ulaşmıştır. Bursa bölgesinden 2017 yılında 1226 proje başvurusu yapılmış. 2018 yılında bu sayı 1245 proje olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl ise sayımız 1599'a ulaşmıştır. Görüldüğü üzere her yıl artan bir şekilde proje başvurusu gerçekleştiriliyor. 12 farklı alanda başvuru yapılabiliyor. 2018 yılında bölgemizden 18 proje seçilmiş ve Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazanmıştı. Yarışma sonrasında ise coğrafya ve kimya alanlarında iki projemiz Türkiye birincisi oldu. Toplam 11 projenin Türkiye birincisi olduğu düşünülürse bunun önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.Törenin sonunda kesilen kurdelenin ardından Bursa Bölge Sergisi katılımcıların ziyaretine açıldı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve misafirler, öğrencilerin hazırladıkları projeleri gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde 28 Şubat 'a kadar sergilenecek olan projeler oluşturulan bilim kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Toplam 12 alandan ilk üçe girenler projeler ise Türkiye finalinde yarışmaya hak kazanacak. - BURSA