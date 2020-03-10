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Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri sergileniyor

TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ev sahipliğinde açıldı.

10.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:06
Lise öğrencilerinin TÜBİTAK projeleri sergileniyor
TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) ev sahipliğinde açıldı. 12 alanda toplam 100 proje, bilimsel kurulun ve katılımcıların ilgisine sunuldu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Uludağ Üniversitesi, Bursa, Ekonomi
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