Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştu

Lise öğrencilerinin yerli roketi gökyüzüyle buluştuİlk fırlatma denemesi başarıyla sonuçlandıKÜTAHYA - Kütahya 'nın Hisarcık ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin ürettiği yerli roketin ilk fırlatma denemesi başarıyla gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can ve Matematik Öğretmeni Sait Bütün ile Nilgül Türkaslan, Havva Çalışmaz, Ahmet Beler ve Hamza Keleş isimli öğrencilerden oluşan ekip tarafından yapımı tamamlanan ve Bilim Şenliği'nde sergilenecek roketin ilk fırlatma denemesi futbol sahasında başarıyla tamamlandı. Okul Müdürü Mustafa Şahin 'in adının verildiği 'MŞ1' roketinin ilk denemede başarılı olması proje ekibinin yüzünü güldürdü. Projeyi yürüten ekipte yer alan Matematik Öğretmeni Sait Bütün, Bilim Şenliği için Roket Projesi fikrinin öğrencilerden geldiğini belirterek, "İlk etapta imkansızmış gibi görünse de gerek öğrencilerin anlatımı, gerekse izlediğimiz videolardan sonra roket projesini başarabileceğimizi anladık" dedi."Amacımız öğrencilere başarabileceğini göstermek" Roket projesinin süreci hakkında bilgi veren Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can, "Okul Müdürümüz Mustafa Şahin, Roket Projesine destek olacağını belirtince kolları sıvadık. Müdürümüzün projemize vermiş olduğu katkıdan dolayı roketin adını 'MŞ1' koyduk. İlk denemede başarılı bir fırlatma oldu. Ümit ediyoruz ki Bilim Şenliğinde de bu başarıyı yakalarız. Amacımız öğrencilerin bir şeyler başarabildiğini onlara göstermek" ifadelerini kullandı."Roketin ateşleme sistemi tamamen elektronik ve uzaktan ateşlemeli" Roket hakkında da bilgiler veren Can, 53 santimetre boyundaki roketin içerisinde kara baruttan imal edilmiş roket motoru bulunduğunu ifade ederek, "Bu motorla roket yaklaşık 150-200 metre kadar yukarıya çıkabiliyor. İçerisinde gizli paraşüt var, en tepeye ulaştığında motorun uç kısmından yukarıya doğru bir ateş çıkıyor ve paraşüt açılarak roketin yere düşmesi esnasında zarar görmesi önleniyor. Bu sayede roketi tekrar kullanma imkanımız oluyor. Roketin ateşleme sistemi tamamen elektronik ve uzaktan ateşlemeli. Altına bağladığımız fitile elektriği verdiğimiz anda içindeki roket motoru ateşleniyor ve roket yukarı çıkıp, tekrar yere iniyor. Bizlerin içerisinde yanıcı kimyasallar olduğu için fitil ve ateşleme motorunu imal etme şansımız yok. Dolayısıyla bunları hazır almak zorunda kaldık. Geri kalan mekanizmanın tamamı bize ait" diye konuştu."Tasarladıkları rokete benim ismimi vermeleri benim için büyük bir onur" Rokete kendi ismini verdikleri için proje ekibine teşekkür eden Okul Müdürü Mustafa Şahin ise şunları dile getirdi: "Hisarcık Bilim Şenliğinde daha farklı projeler sergilemek amacıyla öğretmen arkadaşlar öğrencilerle fikir alışverişinde bulunmuşlar ve roket yapmaya karar vermişler. Biz de okul idaresi olarak seve seve kabul ettik ve kendilerine gerekli desteği sağladık. Sonuçta güzel bir proje ortaya çıktı. Tasarladıkları rokete benim ismimi vermeleri benim için büyük bir onur. Roket projesinin gençlerin ufkunu açma, hedeflerini gerçekleştirebilme ve becerilerini gösterebilme noktasında faydalı olacağını düşünüyorum. Bizlerin amacı gençlerimizin kendi kendilerine bir şeyler üretebilmelerine ve üretebildiklerinin farkına varabilmelerine imkan sağlamak. İnşallah bunu başarabiliriz."